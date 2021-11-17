"عنبة" ينضم لقائمة المطربين الممنوعين من الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" انضمام المطرب عنبة، لقائمة المطربين الممنوعين من الغناء.

وكان رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية منصور هندي، رصد أسماء المطربين الممنوعين من الغناء، وهم كالتالي: "حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بمسلم، أبو ليلة، أحمد قاسم الشهير بـ فيلو، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا، وسمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة، شكل، عمرو حاحا".

وذكر البيان، أنه يمنع كل من ليس عضوا في النقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الإختبارات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا في 5 سبتمبر الماضي، ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

فيما كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قررت مؤخرا رفع الإيقاف عن الفنان أحمد سعد، وذلك بعد سداده 20 ألف جنيه، وهي قيمة العقوبة التي صدرت ضده بسبب تقديمه حفل في الساحل الشمالي مخالفا قرار النقابة بالالتزام بوجود 8 عازفين.