شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الصغار ميتفرجوش – فيديو دانا جبر نجمة مسلسل ”باب الحارة“ بالحجر الصحي بدون ملابس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين التهامي - تصدر "فيديو دانا جبر" المخل التريند في سوريا، ومواقع التواصل الإجتماعي في الجمهورية العربية السورية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في سوريا، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

وعلقت دانا جبر على هذا الفيديو المسرب من خلال مكتبها الإعلامى وقالت إنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح وصريح، وذلك عن طريق نشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الفنانة السورية أن هذه الحملة التى تتعرض لها ما هى إلا فعل شنيع ومقصود لتشويه مكانتها وبشكل شرس، وذلك عن طريق شخص مجهول يحاول ابتزازها للنيل من سمعتها ونجوميتها من دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته هذه، متابعة: كل ما يتم نشره من صور خاصة بها هى صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير صالحة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لعمليات التشويه والتركيب أى عمليات الفوتوشوب.

فيديو دانا جبر مشاهدة وتحميل فيديو دانا جبر بدون حذف وبدأت القصة عند نشر حساب على انستقرام مقطع فيديو يظهر رانيا جبر وهي تقوم باعمال جنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في الوسط العربي والفني.

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