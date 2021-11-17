فنانة ارتبط بها عادل إمام بعلاقة خطوبة قبل 40 عامًا إنتهت بالإنفصال .. تعرف عليها بالصور – لن تصدقوا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 06:51 مساءً - رغم أن أغلب الأحاديث التى تطرقت إلى حياة الزعيم عادل إمام الشخصية تحدثت عن عدم وجود أى ارتباطات عاطفية قبل زواجه من السيدة هالة الشلقاني، إلا أن الزعيم كان بحياته امرأة أخرى قبل زواجه وهي الفنانة مديحة حمدي.

فقبل زواج الزعيم من السيدة هالة والدة أبنائه ورفيقة عمره ونجاحاته، كان له تجربة سابقة لم تكلل بالنجاح مع الفنانة مديحة حمدي حيث خطبها في فترة السبعينيات واستمرت الخطبة لعدة أشهر ثم حدث الانفصال ليكمل كل منهما حياته بعيداً عن الآخر.

مديحة حمدي في شبابها

مديحة حمدي في شبابها

وقالت الفنانة مديحة حمدي في تصريح خاص : هذا الأمر مر عليه أكثر من 40 عاماً، وكل ما يمكن أن أقوله فى هذا الشأن أنها كانت تجربة ولم تكتمل ولم يقف أحدنا في طريق الآخر بل أكمل كل منا حياته بعيد تماماً عن الأخر، سواء الحياة الشخصية أو العملية، ولا نتحدث في هذا الموضوع لأن كل منا تزوج وأصبح له بيته وأبنائه وحياته الخاصة بل دائماً تصريحاتنا عن أعمالنا الفنية فقط.

الفنانة “مديحة حمدي”

وتزوج عادل إمام من السيدة هالة الشلقاني التي تنتمي إلى إحدى عائلات المجتمع الراقي في القاهرة، بعد قصة حب سريعة وغير عادية، انتهت بالزواج واسفرت تلك الزيجة عن ثلاثة أبناء هما: «رامي وسارة ومحمد».

الزعيم عادل إمام مع زوجته وأبنائه الـ3

وفي لقاء تلفزيوني نادر، من تقديم الإعلامي الكبير مفيد فوزي، على شاشة التلفزيون المصري، كشف عادل إمام وبعض أفراد أسرته، بجانب بعض أصدقائه المقربين من بينهم صلاح السعدني، وحيد حامد وسمير خفاجة، العديد من أسرار حياته الخاصة، وقصة الحب التي جمعته بزوجته.

عادل إمام وزوجته

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يحكي سمير خفاجة عن اللقاء الأول الذي جمع الزعيم بزوجته، والذي لعبت فيه شرفة منزله دورًا كبيرًا، حيث تسكن هالة الشلقاني في شقة في المواجهة تمامًا، ومن عادة الأصدقاء عادل وسعيد صالح وصلاح السعدني، أن يجتمعوا في منزل سمير كل فترة، وبالصدفة في إحدى الليالي طلت هالة من شباكها ولمحتها الشلة ليبدأوا في توجيه كلام الغزل إليها إلا عادل، الذي ظل ملتزما بمكانه يتابعها من بعيد في هدوء.

عادل إمام وأبنائه

يضيف عادل إمام على حكاية سمير، أنه لا يجيد معاكسة الفتيات ولا توجيه كلمات غزل مهما كانت البنت فاتنة، لذلك التزم الصمت واكتفى بمتابعة أصدقائه ومراقبة رد فعل هالة، إلى أن شاءت الظروف في مرة من المرات وتعارفا.

يكشف عادل أنه لم يكن يومًا يسعى للدخول في علاقة زواج بأي من كانت، حتى أنه عندما تعرف للمرة الأولى على هالة صارحها بأنه يريدها صديقة، وأن يوطد علاقته بها بعيدًا عن أفكار الزواج والعلاقات الرسمية، «فقط صديقة مقربة ليس إلا» على حد تعبيره، إلا أنها أخبرته ذات ليلة بأنها تريد الزواج منه، وترى فيه زوج المستقبل الذي تتمنى أن تعيش معه حياتها القادمة، وهو ما أكدته بنفسها في نفس البرنامج، بقولها لمفيد فوزي: «أنا اللي أصريت إن إحنا نتجوز».

كان يخشى الدخول في ارتباط رسمي، لكن أمام هالة تغير الموقف تمامًا، ففي أقل من سنة من تعارفهما تم الزواج، بعد اطمئنانه من جانبها أنها ستقف بجانبه في مشواره وعدم مبالاتها للفارق الاجتماعي بينهما، ليلعب الحب لعبته، حتى أنه تراجع عن قرارات عديدة اتخذها في حياته بسبب هالة الشلقاني

وعن أبنائه الـ 3 تابع الزعيم وفق ما رواه للبرنامج قائلا: «بعد ما اتجوزنا قولتلها إحنا مش هنخلف، وروحت مخلف وجايب رامي، وبعده قولتلها كفاية علينا طفل واحد، فروحت مخلف تاني وجبت سارة، وبعدها قولتلها حلو أوي كده بقى عندنا ولد وبنت وكفاية على كده، فروحت مخلف محمد».

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