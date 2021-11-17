أيمن زيدان يثير قلق الجمهور بصورة جديدة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم السوري ايمن زيدان صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وظهر فيها بملامح قال عنها الجمهور أنها متعبة وعلّق ايمن على الصورة: ” من الفيلم الروائي الطويل “أيام الرصاص”.

والفيلم من تأليف وإخراج أيمن زيدان وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وكان الملاحظ أن محور تعليقات الجمهور على الصورة التي تم تداولها على السوشال ميديا بشكل واسع هو الخوف والقلق على صحة الفنان أيمن زيدان حيث بدا بملامح متعبة وبنحافة واضحة.

وأفادت مصادر صحفية أن ملامح النجم السوري تتناسب مع الشخصية التي يؤديها في الفيلم حيث يفترض دوره الدرامي في هذا المشهد ان يكون بحالة حزن وغضب. وكشفت مصادر مقربة من النجم السوري أيمن زيدان أنه بخير وصحة جيدة ولا يشكو من أي عارض صحي. ويتابع أيمن مشروعه السينمائي بفيلم “ايام الرصاص” بعد إنجاز العديد من الأفلام كممثل ومخرج.

وعلى صعيد الدراما كان أيمن قد أنهى في بداية الموسم تصوير دوره ببطولة الموسم الثاني من مسلسل البيئة الشامية “الكندوش” الذي سيعرض في رمضان 2022 بينما عرض موسمه الأول في رمضان 2021 وهو من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشارك ببطولة العمل كل من سلاف فواخرجي، شكران مرتجى، أيمن رضا و آخرين.