بعد 23 عاماً.. Lethal Weapon يعود مع ميل غيبسون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم العالمي ميل غيبسون عن عودته مرة أخرى لأحد أفضل أفلامه Lethal Weapon الذي صدر منه 4 أجزاء حتي الآن، وذلك بعد 23 عاماً من عرض آخر جزء للفيلم.

وفي تقرير نشره موقع Variety، أكد النجم “ميل غيبسون” خبر عودته للفيلم الذي ظل بطلاً له منذ أكثر من 30 عامًا، ولكن هذه المرة كمخرج للعمل، حيث قال “غيبسون” في حدث بلندن، أنه سيتولى مهام الإخراج نيابة عن “دونر”، وذلك تلبيةً لرغبة المخرج الراحل.

وكان الجزء الخامس لسلسلة العمل الكلاسيكي قيد التطوير لعدة سنوات، حيث كتب “ريتشارد وينك” أحدث مسودة للسيناريو، وكان “ريتشارد دونر”- الذي أخرج وأنتج جميع سلسة أفلام Lethal Weapon الأربعة السابقة- يعمل على تطوير الجزء الخامس، لكنه توفي في 5 يوليو 2021، عن عمر يناهز 91 عامًا، ووُضعت الخطط في طي النسيان.

قال “غيبسون”: “كان “دونر” يطور السيناريو وقد قطع شوطًاً طويلاً فيه. وقال لي ذات يوم، إذا مُت، فستفعل ذلك”. واستكمل “غيبسون”: “لقد توفي بالفعل، لكنه طلب مني أن أفعل ذلك، وفي ذلك الوقت، لم أقل شيئًا. لقد قالها لزوجته والاستوديو والمنتج. لذا، سأقوم بإخراج الفيلم الخامس.”

ستنتج “لورين شولر دونر” زوجة المخرج الراحل “دونر” الفيلم إلى جانب “دان لين” من شركة الإنتاج Rideback، بينما سيقوم “جوناثان إيريش” من Rideback و”ديريك هوفمان” من شركة Donners بالإنتاج التنفيذي.

ظهر أول جزء من سلسلة Lethal Weapon في عام 1987، وقد أدى نجاحه إلى إطلاق المزيد من الأدوار في هوليوود لـ”غيبسون” والكاتب “شين بلاك”. لعب “غيبسون” دور البطولة كمحقق شرطة لوس أنجلوس “مارتن ريغز” أمام النجم “داني غلوفر” في دور “روجر مورتو”. تبع ذلك ثلاث سلاسل أخرى من الفيلم، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني مسبق إستمر من 2016-2019 مع “كلاين كروفورد” و”دامون وايانز” في دور “غيبسون وغلوفر”.