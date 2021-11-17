شائعة الحمل تلاحق بريانكا شوبرا مجدداً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا فيديو جديداً لها من لندن عبارة عن لقطات مصورة لها على حسابها في إنستغرام.

وعلى الرغم من السعادة والإيجابية في الفيديو؛ فإن المتابعين كان تركيزهم الأكبر على النجمة البالغة من العمر 39 عاماً أنها قد اكتسبت القليل من الوزن، واعتبر البعض أنها من الممكن أن تكون حاملاً من زوجها النجم الأمريكي نيك جوناس.

ومؤخراً لاحقت شائعات الحمل النجمة بشكل لافت، ففي أكتوبر 2021 المنصرم نشرت نجمة بوليوود مجموعة من صور لها على صفحتها الخاصة في إنستغرام وهي تغطس في أعماق البحر في إسبانيا؛ حيث كانت تمضي عطلة نهاية الأسبوع مع بعض الأهل والأصدقاء.

وبعد انتشار الصور، عمد بعض رواد الإنترنت وبعض المواقع العربية إلى التساؤل عن حقيقة حمل بريانكا؛ إذ إنها تظهر في الصورة الأخيرة ببطن منتفخ.

يُذكر أن بريانكا شوبرا تشارك في بطولة الجزء الجديد من فيلم The Matrix Resurrections، الذي سيُعرض في موسم الكريسماس، وسيتمّ طَرحه في دور السينما العالمية في الوقت نفسه بالتوازي مع عرضه على منصة HBO MAX يوم 22 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.