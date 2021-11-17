طليقة بيل غيتس أغنى نساء العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أصبحت ميلندا غيتس ضمن قائمة أغنى نساء العالم بعد أن انفصلت عن زوجها بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت”، وحصدت ثروة كبيرة على خلفية هذا الطلاق.

وقد تجاوزت ثروة ​ميليندا​، ​الـ5.7 مليار دولار، بحسب وكالة “بلومبيرغ”، إذ إنه كان قد حوّل لها مبلغاً يقدّر بـ2.5 مليار دولار بعد طلاقهما رسمياً، كما استلمت أوراقاً مالية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار.

وكان الثنائي قد انفصلا رسمياً في شهر آب/أغسطس 2021 المنصرم، إلا أنهما حافظا على علاقة جيدة تجمعهما.

وفي سياق منفصل، تستعد ميليندا فرينش غيتس لإطلاق علامة النشر التجارية الخاصة بها Moment of Lift Books من خلال دار نشر ماكميلان، وذلك لنشر كتب واقعية تناقش مجموعة واسعة من المجالات لتعزيز المساواة بين النساء والفتيات، وفقاً لموقع Forbes.