جاستين بيبر في السعودية الشهر المقبل.. وهذه تفاصيل جولته العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم الكندي الشهير جاستين بيبر أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، في 5 من ديسمبر/تشرين الأول من العام الحالي، وذلك على هامش سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورمولا 1 stc، المقرر إقامته لأول مرة في الفترة من 3 إلى 5 من ديسمبر من العام الحالي على كورنيش جدة.

وفي سياق منفصل، أعلن النجم البالغ من العمر 27 عاماً، وعبر صورة على إنستغرام، عن 90 حفلاً ضمن جولته الغنائية المقبلة، بعنوان “جولة العدل العالمية”، وذلك بين مايو/أيار 2022 ومارس/ آذار 2023.

وتُعتبر هذه الجولة العالمية الأولى له منذ أربع سنوات، ومن المقرر أن يقوم بجولة في خمس قارات، ويسافر إلى أكثر من 20 دولة.

ومن المقرر طرح التذاكر للبيع يوم الجمعة 19 من نوفمبر 2021 الحالي بالإضافة إلى الكشف عن المزيد من العروض التي سيتم الإعلان عنها في آسيا والشرق الأوسط قريباً.

يُذكر أن اسم الجولة جاء على اسم ألبوم جاستين بيبر الأخير “العدل – Justice” الذي حقق نجاحاً كبيراً، والذي تم طرحه في مارس/ آذار 2021 المنصرم.