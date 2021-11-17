شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تمنع حسن أبو الروس من الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة الموسيقيين من خلال لجنة العمل التى يرأسها منصور هندى وقف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ"حسن أبو الروس" عن الغناء اعتبارا من اليوم 17 نوفمبر، لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.



قرار منع حسن أبو الروس من الغناء

وكانت دينا الشربيني قد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "فلتت مني"، التى شاركها فيه الفنان حسن أبو الروس، وتم تصويره وسط البحر، وظهر الثنائي فيه بشكل مختلف، وسرعان ما حصد الكليب آلاف المشاهدات خلال دقائق من نشره، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.

وكانت النجمة دينا الشربيني قد شاركت جمهورها بصورة لها بصحبة الفنان حسن أبو الروس، داخل السيارة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "فلتت منى فى الطريق للجونة"، في إشارة منها لأغنية أبو الروس الأخيرة "فلتت منى".

كما ظهرت النجمة دينا الشربيني - فى وقت سابق - فى مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى تغني وترقص بصحبه الفنان حسن أبو الروس، على ضفاف أحد الشواطئ البحر الأحمر ورددت الشربيني وأبو الروس، بعض كلمات الأغاني التي جاءت كالآتي: "فلتت مني، فلتت فلتت"، لتحصد الشربيني عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشرها للفيديو عبر حسابها الشخصى.