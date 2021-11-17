شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وبلقيس وحسين الجسمى نجوم حفلات رأس السنة فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كل من النجمة إليسا والنجم حسين الجسمي والنجمة بلقيس، عن موعد حفلاتهم فى رأس السنة بإمارة أبو ظبى، ونشروا تفاصيل حفلاتهم عبر صفحاتهم الخاصة على إنستجرام.

وكشفت النجمة اللبنانية إليسا عن تقديمها حفلا غنائيا في جزيرة المارية بإمارة أبو ظبي، يوم 31 ديسمبر المقبل، ضمن الاحتفالات برأس السنة الجديدة، ونشرت بوستر الحفل عبر حسابها بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق: "إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى حيث ننسى كل مشاكلنا ونستعد لاستقبال عام جديد مليء بالأمل والفرح هذا العام.. من سيكون معي هناك".



إليسا

كما أعلنت النجمة بلقيس، أحياء حفل غنائي في أبو ظبي، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة 2022، وأعلن النجم حسين الجسمى أيضاً تقديمه حفل غنائى في ليلة رأس السنة، فى الساحة الجنوبية فى أبوظبى.



بلقيس



حسين الجسمى

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، وجهت الشكر للجمهور المشارك فى حفلها الفنى الذى أحيته الجمعة الماضية، فى موسم الرياض، فى السعودية، قائلة: "ليلة لا تنسى"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ليلة لا تنسى، شكرًا لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا".

واحتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، الأسبوع الماضى، بدأت إليسا نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة، حالة حب، سهرنا يا ليل، صاحبة رأى".