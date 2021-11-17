شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تعلن قائمة الممنوعين من الغناء.. أبرزهم حمو بيكا ومجدى شطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هندى أسماء الممنوعين من الغناء، حيث أعلنت النقابة عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، وهم كالتالى..

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا

وكان قد صرح منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين لـ"الخليج 365"، فى وقت سابق، إن قرار سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش، قرار نهائى طبقًا لقرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر ومجلس النقابة، مؤكدًا أن حسن شاكوش حاول التصالح مع النقابة لكن قرار سحب ترخيصه نهائى.

وبرر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، موقف إساءته للفرق الموسيقية، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وقال "أنا مقدرش أغلط في الفرق الموسيقية، اسألوا أي فرقة أنى مقدرش أغلط في أي حد من الفرق الموسيقية، أنا طلعت مع كل فرق مصر".

وأضاف شاكوش "أنا بقول للناس أنا عمري ما أغلط فى أي عازف ولا عمري ما أغلط في أي طبال ولا أي بتاع مزيكا، لانهم إخواتنا وحبايبنا، انا عامل اللايف ده علشان اوضح وجه النظر، دى أول غلط ليا من ساعة ما دخلت المجال".

وتابع شاكوش: "أنا ورضا وفرقة رضا البحراوى أخوات وحبايب، أنا اشتغلت مع فرقة رضا أكتر من 10 مرات وهما أخواتي واسألوهم، وعمري ما زعلت حد من الفرق الموسيقية، وليهم كل الاحترام والتقدير، أنا بتأسف لكل الفرق الموسيقية والطبالين والعازفين".

واختتم كلامه تعليقًا على قرار وقفه "نقابة المهن الموسيقية على راسنا من فوق، وأي قرار على راسنا من فوق وانا راضي بيه وكل خيره وفيها تأخيره إن شاء الله".

الممنوعين من العمل