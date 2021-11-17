شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يهاجم أليك بالدوين بسبب حادث إطلاق الرصاص الحى فى موقع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتقد جورج كلوني إطلاق النار من قبل النجم أليك بالدوين على المصورة السينمائية في فيلم "راست" ووصفه بأنه مثير للغضب ومجنون، وأصر على أن النجم وطاقمه يتجاهلون قواعد السلامة المعمول بها منذ عقود والمستخدمة في كل مجموعة أخرى، وقال نجم هوليوود إن وفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز البالغة من العمر 42 عامًا كانت نتيجة "الكثير من الأخطاء الغبية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "New York Post" الأمريكية، وأضاف: "ربما لم يستخدموا هذا السلاح حتى للقيام بالتدريبات على التصويب، لكن كان لديهم ذخيرة حية، كل هذا الذي رأيناه مثير للغضب والجنون."

تعليق بالدوين علي الحادث

وعلي جانب آخر كتب بالدوين (63 عاما) في تغريدته عبر حسابه على "تويتر": "كل موقع تصوير لفيلم/ مسلسل يستخدم أسلحة سواء كانت مزيفة أو حقيقية يجب أن يكون متواجدا فيه ضابط شرطة، ويتم تعيينه من قبل جهات الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد".

وأطلق أليك بالدوين النار أثناء بروفة تصوير مشهد من أحدث أفلامه "Rust"، في 21 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير، هالينا هتشينز، وكذلك إصابة المخرج جويل سوزا.

ولا يزال الحادث قيد تحقيق الشرطة الأمريكية، وقالت السلطات إنه لم يتم استبعاد أي شخص بسبب وجود اتهامات محتملة.

وتدور أحداث فيلم "Rust" في الغرب الأمريكي، ويجسد أليك بالدوين في أحداثه دور خارج عن القانون ينقذ حفيده البالغ من العمر 13 عاما، والذي حُكم عليه بالشنق بتهمة القتل غير العمد.

وعلي جانب آخر ووفقاً لمجلة TMZ، فإن سيرج سفيتني، رفع دعوي قضائية ضد كلاً من أليك بالدوين، وهانا جوتيريز ريد وديف هولز، يتهمهم فيها بتسببهم فى أزمة نفسية كبيرة له بسبب تواجدة داخل مكان التصوير لحظة اطلاق النيران وسقوط مديرة التصوير هالينا هاتشينز، حيث انه كان أول من شاهدها وهي تزرف الدماء بسبب الإصابة.