شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يغازل أبطال فيلمه F9 بعد تجاهل ذا روك لطلب انضمامه للجزء الـ10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال تجاهل النجم دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، لطلب النجم العالمي فين ديزل، للانضمام للجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، يثير تساؤلات الكثيرين، فبعد ان كتب الأخير بوست على العلن يفتح من خلاله صفحة جديدة مع ذا روك، بعد شائعات عن وجود خلافات بينهما منعت الأول من المشاركة فى الجزء الأخير، امتنع روك عن الرد أو التصريح بأي شئ فى تجاهل تام لطلب ديزل.

وفى بوست جديد لـ ديزل، عبر حسابه الشخصى بوقع انستجرام، حرص من خلاله على مغازلة فريق عمله الأخير فى الجزء التاسع من السلسلة، وكتب "في هذا العمل، أن تكون متواجد هو نعمة، خاصة عندما تفعل ما تحب، مع الأشخاص الذين تحبهم"، مضيفاً "طاقم الممثلين بأكمله يقدم كل ما لديهم في كل مرة، شكرًا لكم Universal على إيمانك دائمًا بفريقنا الجميل متعدد الثقافات وطاقمنا الملتزمين بلا كلل، كما تعلموا نحن نصنع هذه الأفلام بقلوبنا، كل الحب دائما.نلقد قطعنا شوطا طويلا".

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي، ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.



ناتالى فى بوستر الفيلم الاخير



احدى بوسترات الفيلم