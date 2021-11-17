شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بعد حفلها فى دار الأوبرا: "هيكون لنا لقاءات كتيرة على هالمسرح العريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة السورية أصالة عن سعادتها الكبيرة بعد حفلها الناجح فى دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، ونشرت مجموعة صور من الحفل عبر حسابها بموقع "انستجرام"، أظهرت إحداهما تواجد زوجها فائق حسن وابنتها شام الذهبي ضمن الحضور، وعلقت أصالة علي الصور قائلة :"كانت ليله بدار الأوبرا مابعدها ليلة .. غنّيت لاستمتع معكم بالموسيقى الّلي بلاقيها أحلى شي بالحياة .. وكان معي أغلى ناسي وحبايبي .. والنّاس كانت مليانة محبة وحنيّة وصنعنا سوا فرح ".

وتابعت :"وان شاءالله حيكون إلنا لقاءات كتيرة خلال السنة على هالمسرح العريق الرّاقي بإدارة سيّدة ترعى الثقافة واستحقّت لقبها بجداره الوزيرة الرّاقية الفنّانة إيناس عبد الدّايم وكلّ الشكر أيضاً للدكتور مجدي صابر والدكتور جيهان مرسي على سعيهم الدّائم لخدمة هالدّار بكلّ محبّه وإخلاص .. والشكر للمايسترو الصّديق الغالي مصطفى حلمي وجميع الأساتذه اللي رافقتهم بهالليله من خيرة العازفين بالوطن العربي .. وأكيد شريك نجاحي صديقي وأخي نيكولا جبران لولاه الصّوره مايتحلى ومايتكمل ..شكراً دائما لمحبتكم اللي لولاها ماصارت هيك ليله وبهالحلاوه اللي بتشبهكم".

واختتمت النجمة السورية أصالة حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بأغنية سامحتك كتير، وتوجهت بالشكر لمصر والقائمين على الحفل ودار الأوبرا المصرية بعد الحفل الذي استمر قرابة 3 ساعات قدمت خلالها أجمل أغنياتها، فيما أهدت أغنية "الورد البلدى" لزوجها فائق حسن، قائلة: "أهديها لزوجي وحبيبي وصديقى".واعتذرت النجمة السورية أصالة عن حضورها متأخرة لحفلها إذ كان مقررا صعودها في تمام الثامنة مساء لتصعد في التاسعة والنصف.



اصالة بالحفل



اصالة