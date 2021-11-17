شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم Harry Potter يجتمعون من جديد بمناسبة الذكرى الـ 20.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع ثلاثي السحرة فى هوجورتوس لعيدوا سرد مغامراتهم من جديد بعد مرور عقدين من الزمان على طرح أول جزء من سلسلة أفلامهم الشهيرة Harry Potter، حيث يعود كلاً من النجم العالمي دانيال رادكليف والنجم العالمي روبرت جرينت والنجمة العالمي إيما واتسون، بمشاركة المخرج العالمي كريس كولومبوس، وعدد من أعضاء فريق التمثيل الأخرين الذين شاركوا فى الأجزاء الكاملة للسلسلة للاحتفال بمرور 20 عاما على السلسلة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن أبطال سلسلة Harry Potter الشهيرة، سيعودون من جديد فى عرض خاص يعرض عبر الشبكة الشهيرة HBO Max، للاحتفال بالذكري السنوية للفيلم، الذى تم عرضه لأول مرة منذ 20 عاماً.

وسيتم العرض الأول لفيلم " Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts " على HBO Max في يوم رأس السنة الجديدة ، 1 يناير 2022. وسيحكي العمل عدد من القصص الساحرة والمحادثات الجديدة، ومن المقرر ان يتم بث العرض الجديد عبر كلاً من على قناة WarnerMedia على TBS و Cartoon Network في منتصف عام 2022.