شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تنفى إحيائها حفلين فى أعياد رأس السنة بـ دبى وأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة نانسى عجرم، الأخبار المتداولة عن تقديمها حفلين ليلة رأس السنة فى دبى، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:"الأخبار غير صحيحة ياريت محدش يصدق أى خبر عنى غير لو كان نازل على حسابى الموثق".



نانسى عجرم

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، منذ أيام كليب أغنيتها "مية وخمسين" على طريقة السينجل منذ 3 شهور، وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق.

وظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم لأول مرة منذ شائعات انفصالهما التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية، ونشر حساب محبي نانسي عجرم الرسمي، صورة لهما خلال تجمع عائلي، لينفي الثنائي الشائعات والتي بدأت بمنشور الإعلامى اللبنانى "إيلى باسيل" الذي أثار الشكوك حول انفصالهما​، بعد نشره صورة الثنائى مع تعليق: "عاتب ولوم من غير فراق.. أكيد هنوصل لاتفاق.. لو مش عشانا فى حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".