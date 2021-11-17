شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تحتسي الكحول فى عشاء احتفالى بعد منعها 14عامًا بسبب الوصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية بريتني سبيرز أنها استمتعت بـ "كأسها الأول من الشمبانيا" منذ ما يقرب من 14 عامًا خلال عشاء احتفالي في ويست هوليوود، ونشرت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 39 عامًا صورة لـ أول عطلة نهاية أسبوع لها " كامرأة حرة بعد إنهاء الوصاية في 12 نوفمبر الجاري.وكانت المغنية قد أصبحت تحت الوصاية لأول مرة في عام 2007 بعد انهيارها العقلي العام وبحسب ما ورد تم منعها من احتساء الكحول أثناء اتباع إرشادات صارمة.

وتوجهت سبيرز إلى إنستجرام لإبلاغ متابعيها البالغ عددهم 36.3 مليونًا عن عطلة نهاية الأسبوع حيث ذكرت أنها شربت القليل من الكحول، وعلقت "يا لها من عطلة نهاية أسبوع رائعة ... شعرت وكأنني كنت على السحابة طوال الوقت لقد حصلت بالفعل على أول كأس من الشمبانيا في أجمل مطعم رأيته الليلة الماضية ".

من ناحية أخرى سبق واحتفلت ليدى جاجا بخلاص بريتنى سبيرز من الوصاية المفروضة عليها من قبل والدها، وأكدت الفنانة الأمريكية ليدى جاجا، أن صناعة الموسيقى لم تعامل مواطنتها بريتنى سبيرز بشكل جيد بعد تعرضها لانهيار عقلى، ووصفتها بأنها مصدر إلهام تعاملت معه صناعة الموسيقى بشكل سييء، واحتفلت بتخلصها رسميا من الوصاية ‏المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تعرضها لانهيار عقلى.

وأوضحت جاجا أن صناعة الموسيقى لم تعامل بريتني سبيرز بشكل جيد بعد انهيارها العقلي، الذي دفعها لحلق رأسها بالكامل، ودخلت على أثره مركز إعادة تأهيل، وذلك أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "House of Gucci"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت جاجا: "بريتنى موهوبة للغاية، إنها ملهمة بشكل لا يصدق، وأنا سعيدة جدًا لأننا سنحتفل اليوم، لدرجة أنها ستبدأ مرحلة جديدة من حياتها".