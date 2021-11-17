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تعرف على الرجل الذى استخدمت هوليوود أفكاره فى صناعة السينما العالمية

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القاهرة - سامية سيد -  

من الأسماء الخالدة في تاريخ السينما العالمية سيدني ألفين فيلد الشهير بـ " سيد فيلد " صاحب أشهر كتاب في العالم لتعليم فن كتابة السيناريو بعنوان " السيناريو " ، والتى استخدمت هوليوود ومنتجي الأفلام أفكاره وكتاباته في صناعة السينما والدراما .

اليوم 17 نوفمبر عام 2013 رحل هذا السينمائي الكبير عن عمر اقترب من الـ 77 عاما ، وهو أستاذ في فن كتابة السيناريو وله العديد من الكتب حول موضوع كتابة السيناريو، وأجرى أيضا حلقات عمل وحلقات دراسية حول موضوع إنتاج السيناريوهات .


سيد فيلد

 

قبل رحيله ألف كتابا من أهم الكتب حاليا في فن كتابة السيناريو وهو The Definitive Guide to Screenwriting أي " الدليل النهائي لكتابة السيناريو " ، كما أنه ألف أيضا كتابا مهما وهو : Going to the Movies: A Personal Journey Through Four Decades of Modern Film ، واستطاع من خلاله الحديث عن كيفية الذهاب إلي السينما ووثق لرحلته عبر أربعة عقود من الأفلام الحديثة وذلك عام 2001 ، وقدم أيضا عام 1989 دليلا لكتاب السيناريو في هوليود في كتاب مهم جدا بعنوان Selling a Screenplay: The Screenwriter's Guide to Hollywood ، وغيرها من الكتب المهمة التي وصلت لأكثر من 10 كتب عن السيناريو وصناعة السينما .

كتب ومؤلفات هذا الرجل هي المرجع المهم والأهم لكل من يريد دخول عالم السينما بكتابة السيناريو وإعداد قصص الأفلام ، وهذا الرجل له أسلوبه الذي  يتميز بالسهولة والتشويق في الكتابة إضافة إلى معلوماته الغزيرة في هذا التخصص ، ويمثل كتابه الأخير  خلاصة تجربته من قراءة ألفي نص سينمائي قبل إحالته إلى الانتاج السينمائي مع الشركات الكبرى الأمريكية.

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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