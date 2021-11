شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرجل الذى استخدمت هوليوود أفكاره فى صناعة السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من الأسماء الخالدة في تاريخ السينما العالمية سيدني ألفين فيلد الشهير بـ " سيد فيلد " صاحب أشهر كتاب في العالم لتعليم فن كتابة السيناريو بعنوان " السيناريو " ، والتى استخدمت هوليوود ومنتجي الأفلام أفكاره وكتاباته في صناعة السينما والدراما .

اليوم 17 نوفمبر عام 2013 رحل هذا السينمائي الكبير عن عمر اقترب من الـ 77 عاما ، وهو أستاذ في فن كتابة السيناريو وله العديد من الكتب حول موضوع كتابة السيناريو، وأجرى أيضا حلقات عمل وحلقات دراسية حول موضوع إنتاج السيناريوهات .



سيد فيلد

قبل رحيله ألف كتابا من أهم الكتب حاليا في فن كتابة السيناريو وهو The Definitive Guide to Screenwriting أي " الدليل النهائي لكتابة السيناريو " ، كما أنه ألف أيضا كتابا مهما وهو : Going to the Movies: A Personal Journey Through Four Decades of Modern Film ، واستطاع من خلاله الحديث عن كيفية الذهاب إلي السينما ووثق لرحلته عبر أربعة عقود من الأفلام الحديثة وذلك عام 2001 ، وقدم أيضا عام 1989 دليلا لكتاب السيناريو في هوليود في كتاب مهم جدا بعنوان Selling a Screenplay: The Screenwriter's Guide to Hollywood ، وغيرها من الكتب المهمة التي وصلت لأكثر من 10 كتب عن السيناريو وصناعة السينما .

كتب ومؤلفات هذا الرجل هي المرجع المهم والأهم لكل من يريد دخول عالم السينما بكتابة السيناريو وإعداد قصص الأفلام ، وهذا الرجل له أسلوبه الذي يتميز بالسهولة والتشويق في الكتابة إضافة إلى معلوماته الغزيرة في هذا التخصص ، ويمثل كتابه الأخير خلاصة تجربته من قراءة ألفي نص سينمائي قبل إحالته إلى الانتاج السينمائي مع الشركات الكبرى الأمريكية.