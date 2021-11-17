فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع في تركيا

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 05:55 مساءً - تعرضت الإعلامية والممثلة اللبنانية ” ريتا حرب ” إلى حادث سير مروع في تركيا حيث تتواجد هناك لتصوير مسلسل جديد من المقرر عرضه على قناة ” mbc ” .
ووفقا لحساب برنامج ” ET بالعربي ” على موقع إنستجرام فإن ريتا حرب تعرضت للحادث أثناء توجهها من الفندق الذي تقيم فيه إلى موقع التصوير وكان برفقتها ” بوب مكرزل ” المدرب الخاص بممثلين العمل .
وأوضح مقطع فيديو نشره ET بالعربي الأضرار البالغة التي ألحقت بالسيارة التي ظهرت محطمة بشكل كبير من الأمام .
وجاء في التعليق على الفيديو : ” ريتا حرب تتعرض لحادث سير في تركيا ظهر أمس حيث كانت متجهة من الفندق الذي تقيم فيه إلى موقع التصوير لتصوير مشاهدها في مسلسل جديد سيعرض على قناة MBC ” .
وتابع : ” وبحسب معلومات ET بالعربي الأضرار الجسدية كبيرة وتم نقلها إلى مستشفى متخصص بجراحة العظام خاصةً أنها تعاني من أكثر من كسر في الفخذ وكسر صغير في عظام الوجه ” .
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