هل تتذكرون محمد عيد بطل فيلم “الرجل الأبيض المتوسط”؟.. شاهدوا جمال زوجاته وشقيقه الوسيم.. وكيف أصبح بعد غياب 15 عامًا – صور وفيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 05:55 مساءً - تصدر الفنان محمد عيد محركات البحث على جوجل بعد ظهوره مع الإعلامي محمود سعد، حيث تواجد الفنان محمد عيد الصغير ضمن اهتمامات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ربما للمرة الأولى، فكانت فترة نشاطه الفني قبل انتشار السوشيال ميديا.

وأعاد الإعلامي المصري محمود سعد الأضواء على محمد عيد الشهير بـ محمد الصغير بنشر لقاء جمعهما ضمن البرنامج الشهير الذي يقدمه سعد على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعنون سعد اللقاء مع محمد عيد بجملة «ضحكنا كتير لكن دلوقتي هو زعلان وعايش مع الكلاب والحمام، وأبرز سعد الحالة المعيشية لمحمد عيد، الذي اشتـكى من تجاهل المنتجين له ما يجعله يعيش في ظروف صعبة.

رغم أنه شارك في أعمال قليلة جدًا، إلا أن الجمهور يعرف جيدا شكل الفنان محمد عيد، خاصة في برنامج الكاميرا الخفيية “إديني عقلك” الذي طالمًا تسبب في إدخال الإبتسامة على الجمهور.

هو أشهر الأقـزام الذين عرفتهم السينما المصرية، شارك في عدد كبير من المسرحيات، عرفه الجمهور من خلال فيلم الرجل الأبيض المتوسط، وبرنامج الكاميرا الخفية إديني عقلك، ورغم ارتباط الجمهور به وشهرته التي فاقت أقرانه، إلا أنه يغيـب كثيرا عن الوسط الفنّي بسبب عدم اهتمام الإنتاج به، هو الفنان محمد عيد أو محمد الصغير.

يقول محمد عيد أنا أقصر قزم على مستوى العالم في الطول والوزن، وفي نفس الوقت أعيش حياتي كشاب عادي، وكانت والدتي أهم حاجة في حياتي إلى جوار بلال ومعاذ أشقائي، وانضمت إليهم زوجتي وفاء بعد ذلك.

وأوضح أنه ترك التعليم وأنا في الثانوية العامة، لأنني لم أكن مهتما به، وجاء دخولي إلى الوسط الفنّي مبكرا جدًا، وكثرت الأعمال التي أقدمها وأنا في الثانوية، فإستحال مع هذا الوضع الاستمرار في الدراسة.

وقال عيد: لما جت الكورونا وقفت الدنيا، أنا حاليا معنديش دخل، وجسمي مينفعش لأي شغلانة تانية وأنا داخل على الأربعين سنة، مشيرًا أنه يعيش على مبلغ 500 جنيه شهريًا.

وقال عيد: أنا درست لحد الثانوية العامة، كانت بتقابلني معوقات لكن لما دخلت الوسط الفني تجاوزتها وتجـرأت، لكن مازلت بتقابلني معوقات في المواصلات.

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وعند سؤال محمد عيد عن حياته الزوجية قال: “أنا كـرهت الجواز، جوازتين باظوا”. حيث تزوج مرتين ولكنه لم يوفق في تلك الزيجات، ليعوض ذلك بحبه لأولاد إخوته الصغار، الذين يرتدون ملابسه بعض الأحيان لتقارب أحجامهم ومقاستهم في المَـلبس، حيث يمازحهم باستمرار ويصاحبهم كأنهم أولاده الصغار الذين لم ينجبهم بعد.

أما حياة محمد عيد الشخصية، فالمعلومات عنها قليلة، ولكن مؤخرا أصبح من أكثر الفنانين الذين يبحث الجمهور عن أخبارهم، خاصة بعد انتشار أنباء عن انفـصاله عن زوجته، وارتباطه بأخرى أكثر جمالا.

ومن بين المعلومات التي يتم تداولها بشكل خاطئ عن أقصر فنان في السينما المصرية أن له ابنا اسمه معاذ، ويتم تداول بعض الصور التي تجمعه بمعاذ وزوجته الأولى، ولكن في الحقيقة، معاذ هو شقيق محمد عيد وليس نجله.

وكان عيد قد صرح من قبل إنه رفض الزواج من قزمة لعدم تجاوب أفكاره مع أفكار الأقزام، وأنه تزوج من وفاء لأنها تفهمه وتستجيب لأفكاره، وأشار إلى أن أول شرارة حب بينهما كانت عندما قابلها في الغردقة.

غير أن الحب لم يدم طويلا، حيث لم يستمر أكثر من 3 سنوات، لم ينجبا خلالها، وقام عيد بالانفـصال عن وفاء بعد مشاكل عائلية، وقال إنها كانت السبب في رحيل والدته، وأنها قامت باستغلاله بشكل سـيء جدًا، معلنا ارتباطه بفتاة أخرى.

أما الفتاة الأخرى فتم تداول صورها أيضًا في أكثر من موقع، ويظهر جمالها واضحًا عن زوجته الأولى التى كانت تكبره ب 7 سنوات، حيث تغزل نشطاء على «فيسبوك» فيها.

ومحمد عيد يبلغ طوله 80 سنتم، ووزنه لا يزيد عن 19 كيلو، ومقاس حذائه يبلغ 20، ويعتبر الممثل الأقصر في السينما المصرية، شارك في عدد من الأفلام بعد أن اكتشفه الفنان أحمد عيد.

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