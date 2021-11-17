رانيا يوسف تكشف عن ندمها على هذا القرار

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 05:55 مساءً - أجرت الفنانة ” رانيا يوسف ” لقاءا مع برنامج ” اسألني ” المذاع على قناة cbc والتي كشفت من خلاله عن بعض التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية .
حيث تحدثت رانيا يوسف حول القرار الذي ندمت عليه بحياتها فقالت : ” ندمت إن أنا اتجوز تاني وتالت .. مفهوم الجواز عندي اختلف من سن العشرينات لدلوقتي فبقى إن أنا أقرر قرار زي ده دلوقتي بقى صعب أوي ” .
وتابعت : ” حظ كل الستات في الرجالة قليل لإنه إحنا بنتربى غلط وبنفهم الجواز غلط وبنفهم العلاقات غلط وبالتالي بنقرر غلط وبندفع الثمن في الآخر ” .
وأضافت رانيا يوسف مشيرة إلى الصفات التي تكرهها في الرجال قائلة : ” في كذا صفة بكرها في الرجالة وهم الكذب، الخيانة، البخل، قلة المسؤولية، قلة التقدير وإن عواطفه تكون ناشفة ” .
https://www.facebook.com/watch/?v=750491625865026&t=204
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