بوراك أوزجيفيت مهدد بالسجن لمدة 4 سنوات

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 05:55 مساءً - كشف موقع ” ntv ” أن الفنان التركي ” بوراك أوزجيفيت ” يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات على خلفية اتهامه بإهانة وشتم أربعة أشخاص من العاملين في مسلسله ” قيامة عثمان ” .

حيث اتهم 4 عاملين في مسلسل ” قيامة عثمان ” بوراك أوزجيفيت بإهانتهم وتوجيه بعض الشتائم لهم في كواليس التصوير .. وأكد شهود عيان على الواقعة التي تعود لشهر ديسمبر الماضي ادعاءات العمال الأربعة .

وحاول بعض الأشخاص التوسط لإيجاد حل للأزمة بعيدا عن القضاء ولكن لم تأتي المحاولات بنتيجة .. ومن المقرر أن يقف بوراك أوزجيفيت أمام القاضي في الأيام المقبلة بعد أن جهز المدعي العام لائحة اتهام أكدت وجود شبهات كافية ضد بوراك وطلب سجنه .

ومن جانبها دافعت شركة إنتاج المسلسل عن الفنان التركي في بيان لها جاء فيه : ” مزاعم شتم بوراك لعمال بموقع التصوير غير صحيحة .. بوراك إنسان خلوق وعلاقته ممتازة مع جميع من في التصوير وفريق الإنتاج يسانده في محنته هذه ” .

وأضاف البيان : ” وبعد أن تحول الموضوع للقضاء أصبح لدينا إيمان كامل بأن القضاء سيأخذ مجراه وأن المحكمة سترفض هذه الادعاءات الكاذبة ” .