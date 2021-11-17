فارس كرم يشعل الأجواء في دبي.. تفاعل الجمهور فاق التوقعات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم اللبناني فارس كرم الحفل السنوي لفندق بلازو فيرساتشي، وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس الفندق في دبي.

قدّم فارس كرم خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات البارزة في الإمارات، باقة من أشهر أغنياته نذكر منها “التنورة، وشارع الحمرا، وختيار عالعكازة، وبدنا نولعا، وحبك برم”. وردّد الجميع معه الكلمات عن ظهر قلب وسط موجات حارّة من التصفيق والهيصات التي رافقته حتى ساعات الفجر الأولى.

ونشر فارس كرم مقتطفات من السهرة على حسابه الرسمية بموقع “إنستغرام” وعلّق قائلًا: “اغلى الحبايب بالامارات الحبيبة”.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم خلال الشهر الحالي لطرح ميني ألبوم يتضمن 4 أغنية جديدة، وتتولى إنتاجه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. واختار فارس هذه الأغنيات من بين 17 أغنية انتهى من تسجيلها في الفترة الماضية، وجميعها من توزيع عمر صبّاغ.

كما يشارك فارس كرم في الأغنية الرسمية لكأس العرب إلى حانب الفنانين عمر عبداللات وأصيل هميم وناصر الكبيسي؛ وسيحمل العمل توقيع المخرج سعيد الماروق.