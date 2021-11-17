الملك فيليب والملكة ليتيزيا في وسائل المواصلات العامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الملك “فيليب” والملكة “ليتيزيا” فترة من العمل المكثف باستقلال حافلة عامة في مدريد في حدث معتاد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء خدمة النقل العام في مدريد، وقد سافر الزوجان الملكيان على متن إحدى مركبات النقل العام السطحية.

وبحسب موقع Royal Central، وصل الملك والملكة في صباح يوم 15 نوفمبر في المحطة 90 من خط 001، وكان في استقبالهما وزير النقل والتنقل والأجندة الحضرية “راكيل سانشيز”، عمدة مدريد “خوسيه لويس مارتينيز ألميدا”، رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة المؤسسة البلدية للنقل في مدريد “بورخا كارابانتي” ومديرها “ألفونسو سانشيز فيسينتي”. ثم ركب الملك “فيليب” والملكة “ليتيزيا” الحافلة.

كان الركاب في حالة مفاجأة عندما صعد الزوجان إلى الحافلة من المحطة في قلب المدينة، واستقبلوهم بصباح الخير، حيث كان لا يزال يُسمح للركاب العاديين من الشعب بالصعود والنزول من تلك الحافلة، مما جعلهم يشاركون رحلتهم بالحافلة مع ملك الدولة.

وبعد حوالي نصف ساعة من التنقل، وصل الملك والملكة إلى منطقة كارابانشيل في مدريد، حيث يوجد مركز عمليات المؤسسة البلدية للنقل في مدريد EMT. هناك، عُرض على الملك والملكة خمسة طُرز من الحافلات تم إيقافها خلال 75 عامًا من نشاط المؤسسة.

تعد الحافلات جزءًا من متحف المؤسسة البلدية للنقل، وقام الملك والملكة بجولة صغيرة فيه، بالإضافة إلى مناطق الميكانيكا والكهرباء. وقبل الانتهاء من الجولة، قام الملك والمكلة بالتقاط صورة تذكارية مع عمال من المؤسسة.

جدير بالذكر أن آخر مرة شوهد فيها الملك “فيليب” في وسائل النقل العام في عام 2018، عندما ركب مترو الأنفاق تكريماً للذكرى المئوية لتأسيسه.

من المتوقع أن يستضيف الملك “فيليب” والملكة “ليتيزيا” الرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا” في زيارة رسمية في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل التوجه إلى السويد في زيارة دولة طال انتظارها مع نظرائهم الإسكندنافيين.