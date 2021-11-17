بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعة واحدة مضت التعليقات على يبدأ عرضه اليوم.. كل ما تريدون معرفته عن وثائقي حياة جورج وسوف مغلقة

متابعة بتجــرد: سلطان الطرب جورج وسوف، قيمة فنية كبيرة، ومسيرة مهنية طويلة حافلة بالإنجازات والنجاحات، ولا تخلو من الصعوبات والمطبّات والتحديات، يقدمها العمل الوثائقي “مسيرتي”، الأول من نوعه، في ثماني حلقات على “شاهد VIP”، اعتباراً من 17 نوفمبر.

كيف بدأ الوسوف مشواره الفني المبكر منذ الطفولة في بلده سوريا، فلُقّب حينها بـ “الطفل المعجزة” وهو ابن عشر سنوات، وكيف انتقل بعدها إلى لبنان في ريعان شبابه ليتابع مسيرته الفنية الاحترافية، ويتحوّل لاحقاً إلى ظاهرةٍ فنية قائمة بذاتها، ومدرسةٍ طربية فريدة، راسماً لنفسه تاريخاً فنياً عريقاً واسماً كبيراً بين عمالقة الغناء العربي.

حياةٌ شيّقة مليئة بالتحديات والعقبات والمطبّات، وشخصية جدلية كارزماتية بامتياز، حازت على شعبيةٍ جماهيريةٍ عربية لم يسبق لها مثيل، ومواقف قاسية تجاوزها سلطان الطرب بشجاعة وإصرار، ومفاصل مهنية وشخصية تستحق التوقّف عندها مطوّلا، سيكون الجمهور مُطّلعاً على أدقّ تفاصيلها في “مسيرتي” – My Journey على “شاهد VIP”.

يتفرّد العمل بمشاركة النجم جورج وسوف شخصياً به؛ إذ أراد أن يسمع الناس قصته على لسانه مباشرة فالإشاعات من حوله لا تُعدّ ولا تحصى. كما خصّ جمهوره بتفاصيل لا يعرفها الجميع عن حياته الشخصية والمهنية، وفي نهاية العمل سلّمهم أمانة ووصيّة.

العمل من إنتاج شركة 2PURE Studiosللمنتج رودولف جبر، إخراج دافيد أوريان، نص وحوار جورج عبود، ومدير تصوير جورج ريفي. أدى أدوار جورج وسوف، من الطفولة والشباب وحتى المرحلة الحالية التي يعيشها، كل من: الطفل سليم حايك، الممثل عامر فياض، وفريد توفيق. كما يضم الوثائقي نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب منهم أسعد رشدان، مجدي مشموشي، كارول عبود، السا زغيب، جينا ابو زيد، ريموند عازار، فادي ابي سمرا، خالد السيد، جوزيف ساسين، شربل زيادة، جوزيف اصاف، حسن حمدان، علي الزين، مصطفى السقا، جوزيف سلامة، ونيكولا مزهر.