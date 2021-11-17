رانيا يوسف بتصريحات صادمة: لا أرى نفسي جميلة ونادمة على زيجاتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترفت الفنانة رانيا يوسف، أن قرارها الزواج لمرة ثانية وثالثة هو أكثر قرار ندمت عليه، وقالت إنها لا تعتبر نفسها جميلة، وقالت إنها لو لم تحترف التمثيل لاستمرت في مهنتها القديمة “مربية أطفال”، وأشارت إلى اعجابها الشديد باطلالات منة شلبي وتارا عماد.

أضافت رانيا أثناء استضافتها في برنامج «اسألني»، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الدور الذي كان سببًا في شهرتها هو شخصية بطة التي قدمتها داخل أحداث مسلسل “عائلة الحاج متولي”، مؤكدة أن أكثر دور أرهقها نفسيًا على مدار مشوارها الفني هو “صافي سليم” التي قدمته داخل أحداث مسلسل “أهل كايرو”، وواصلت مؤكدة أنها أعادت مشهد داخل فيلم “ريجاتا” مع الفنان محمود حميدة ما يقرب من 26 مرة.

وأشارت يوسف إلى إن أكثر صفة تحبها في شخصيتها هي أنها لا تكذب، لافتة أنها يمكن أن تضع عنوانًا لقصة حياتها وهو قرارات غلط، كما كشفت عن أول مهنة عملت بها في حياتها هي مربية اطفال، مؤكدة أنها لو لم تكن ممثلة كانت ستستمر في هذه المهنة.

وحول دور سينمائي تتمنى تقديمه قالت نفسي أعمل دور الراحلة سعاد حسني في خلي بالك من زوزو، وبسؤالها حول أنها تستطيع أن تقدم دور دون أن تضع في وجهها مساحيق تجميلية، أشارت إلى أنها قدمت ذلك في بالفعل في مسلسل “السبع وصايا”.

وعن أكثر الفنانات التي تحب أزيائهن، أشارت يوسف إلى أنها تحب أزياء درة ومنة شلبي وتارا عماد، أما عن أكثر قرار ندمت عليه، هو زيجتها الثانية والثالثة، قائلة: مفهوم الزواج عندي اختلف من سن العشرينات لدلوقي اختلف تمامًا فهيبقى صعب أخد الخطوة، موضحة أن أكثر الصفات التي تكرهها في الرجل هي البخل والخيانة وعدم المسئولية والتقدير.

وتابعت: إحنا اتربينا غلط وبنفهم الجواز غلط وبنفهم العلاقات غلط وبالتالي بنقرر غلط وبندفع الثمن في الآخر

وقدمت رانيا وصفتها للتصدي للتنمر بقولها: اشتري دماغك ومتسألش حد خالص وخليك واثق من نفسك، ونفت أن تكون لها شلة داخل الوسط الفني المصري.

وأضافت رانيا يوسف أنه لا يوجد خلافات بينها وبين بناتها، ولكن الخلافات دائمًا بينها وبين والدتها، مؤكدة انها تحاول تفادي حدوث المشكلات التي تحدث مع أمها، في أن تحدث مجددًا بينها وبين بناتها.

أكدت رانيا يوسف أن أهم ما يميزها عن غيرها من الفنانات أنها “مجنونة”، وقالت إنها لا ترى نفسها جميلة ولكنها لذيذة ومرحة، وعادت واستدركت حديثها بأنها تملك بعض الجمال بالطبع.

ولفتت إلى أنها عندها فوبيا من الصراصير والفئران مؤكدة أنها تخاف منهما جدا.