إليكم تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وزوجته للأردن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصل أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى الأردن في أول جولة رسمية لهما منذ بدء الوباء في زيارة تستغرق يومين. ستشمل زيارة الأمير “تشارلز” و”كاميلا” إلى الأردن الاحتفال معًا بالذكرى المئوية للأردن والذكرى المئوية للعلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة المتحدة، زيارة المواقع الأثرية و اجتماعات مع ممثلي العقائد الدينية والمنظمات الإنسانية.

لدى وصولهما عمان، في 16 نوفمبر 2021، استقبل الملك “عبد الله الثاني”، الملكة “رانيا” وولي العهد الأمير “حسين”، وريث العرش البريطاني وزوجته في قصر الحسينية، ثم التقى الأمير “تشارلز” بالملك “عبد الله الثاني” على انفراد.

في بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، تمت الإشارة إلى الملك “عبد الله الثاني” قوله عن قمة COP26 الأخيرة في غلاسكو: “أعلم أن هذا شيء بدأته قبل أن يفهم أي شخص هذه التحديات حقًا، وأردت فقط أن أثني عليك وعلى قيادتكم.”

كما تحدث الأمير “تشارلز” عن سعادته بزيارة الأردن رسميًا بعد تأجيل الرحلة بسبب الوباء. وقال: “هذه المناسبة خاصة أكثر مع الأخذ في الاعتبار الذكرى المئوية للعلاقة الخاصة للغاية والصداقة بين بلدينا. وفي كل تلك السنوات، نضجت تلك العلاقة بشكل أكبر وأصبحت تهمنا كثيرًا في المملكة المتحدة”.

وأضاف: “أردت أيضًا أن أوضح بشكل خاص مدى إعجابنا جميعًا بالأردن وجهود الملك في رعاية هذا العدد الكبير من اللاجئين القادمين من جميع أنحاء هذه المنطقة، وحقيقة أن الأردن مضياف وكرم بشكل لا يصدق أمر رائع حقًا”.

وعقب الاجتماع الخاص بين الملك “عبد الله الثاني” والأمير “تشارلز”، انضم ولي العهد الأمير “تشارلز” إلى الأمير “غازي”- ابن عم الملك “عبدالله” ومستشاره- وممثلي البلدين، حيث تركَّز النقاش حول سبل العمل المشترك اقتصاديًا، كما تمت مناقشة التنمية وتغير المناخ والأمن الغذائي والتأثير الاقتصادي لـ COVID-19.

وقال “تشارلز”، إنه يأمل في اتخاذ إجراء بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 في غلاسكو الذي أبقى الآمال الدولية على قيد الحياة في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري، حيث قال: “نأمل الآن أن يستمر الحديث لفترة طويلة، فقد حان وقت العمل على الأرض ، وهو أهم شيء على الإطلاق”.

كما التقى الأمير “تشارلز” بقادة دينيين في اجتماع بين الأديان لمناقشة التسامح الديني والبيئة. قال لهؤلاء المجتمعين: “أنتم الشعب، قادة مجتمعاتكم، والمسئولون عن التذكير بالعيش في وئام مع الطبيعة. هناك أمل. هناك طرق يمكننا من خلالها التغيير.”

بعد هذه الاجتماعات، قام الأمير “تشارلز” و”كاميلا” بزيارة تل إيليا و”جوفا الكفرين”، موقع تعميد السيد المسيح، حيث يقع الموقع على نهر الأردن.

خلال زيارتهما، أخذ الأمير “تشارلز” زجاجات المياه التي سيتم استخدامها في حفلات التعميد الملكي في المستقبل، حيث يتم تعميد جميع الأطفال الملكيين بمياه نهر الأردن منذ زمن بعيد.

سيواصل الزوجان الملكيان زيارتهما الرسمية إلى الأردن حتى 18 نوفمبر، بعدها سيقومان بزيارة رسمية لمصر في الفترة 18 و19 نوفمبر.

أشار كلارنس هاوس سابقًا إلى أن زيارة الأمير “تشارلز” و”كاميلا” الرسمية للأردن ومصر ستظهر علاقات ثنائية قوية، مع التركيز بشكل خاص على معالجة أزمة المناخ.

جدير بالذكر أن الأمير “تشارلز” ودوقة كورنوال سافرا سابقًا إلى الهند ونيوزيلندا وجزر سليمان في خريف عام 2019. وكانت هذه آخر زيارة ملكية كبيرة لهما قبل بدء الوباء.