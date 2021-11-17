إطلاق الشعار الرسمي لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، عن الشعار الرسمي للمهرجان، وذلك بعد إقامة مسابقة لتصميم شعار المهرجان التي شارك فيها عدد كبير من المصممين، ليقع اختيار لجنة التحكيم على الشعار من تصميم المخرج محمد ماجد، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ23 من المهرجان في مارس المقبل.

وقال المخرج محمد ماجد، في بيان صحفي، إنه اعتمد على عدد من الأدوات والشعارات السينمائية، منها الـ"كلاكيت"، وشريط السينما، وأن استخدامها كان للتعبير عن مجال صناعة الأفلام وماهية المهرجان ".

وتابع ماجد: "تم الاستقرار على التمساح لما تشتهر به المدينة من وجود بحيرة التمساح القديمة في مدينة الإسماعيلية، ولما لها من خلفية تاريخة، حيث كانت المدينة قديما يطلق عليها لقب مدينة التمساح قبل الإسماعيلية، وبعد دمج تلك العناصر ظهر التصميم بالصورة النهائية".