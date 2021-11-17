نسرين طافش وخالد سليم يتصدران البوستر الدعائي لـ"في القلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنانة نسرين طافش عن البوستر الأول لفيلم" في القلب "، التي تشارك فيه مع الفنان خالد سليم.

ونشرت نسرين صورة للبوستر الدعائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" البوستر الرسمي الأول لفيلم في القلب.. إخراج مرقس عادل، فكرة وإنتاج إسحاق إبراهيم، سيناريو وحوار سمير منصور".

ويشهد فيلم "في القلب" عودة الفنان خالد سليم للسينما بعد غياب دام طويلا، ويدور الفيلم في إطار رومانسي تشويقي.

فيلم" في القلب" من بطولة نسرين طافش، خالد سليم، هالة فاخر، سوسن بدر، منه فضالي، محمد عز، توني ناهر، إنجي كيوان.