"حقك على راسنا".. لقاء الخميسي توجه رسالة لفاتن موسى بعد طلاقها من مصطفى فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة لقاء الخميسي، الإعلامية اللبنانية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي، بعد منشورها الأخير حول اعترافاته أمام النيابة .

وعلقت لقاء على منشور فاتن موسى الأخير، عبر موقع "إنستجرام"، :" وكتبت: "حاجة تحزن الحقيقة معلش حبيبتي حقك على راسنا".

ومن جانبها ردت فاتن موسى:" يخليلي قلبك وراسك دعواتكن حبيبتي ومصر هي بلدي كمان".

وكشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تفاصيل جديدة، بشأن طلاقها من الفنان مصطفى فهمي الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وكتبت فاتن منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع" إنستجرام"، :":مصطفى فهمي يتراجع ويعترف أمام النيابة نعم طلّقتها طلاقًا رجعيًا وأخذت اللاب توب و18 حقيبة لمطلقتي من شقة الزوجية".

وكانت فاتن موسى قد أعلنت عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان مصطفى فهمي طلقها غيابيا أثناء تواجدها في لبنان، ولم تعلم بالأمر إلا من خلال السوشيال ميديا.