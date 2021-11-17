"لاب توب و18 حقيبة".. فاتن موسى: "مصطفى فهمي اعترف بأخذ متعلقاتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

واصلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تصريحاتها حول طلاقها من الفنان مصطفى فهمي الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وكتبت فاتن منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع" إنستجرام":":مصطفى فهمي يتراجع ويعترف أمام النيابة نعم طلّقتها طلاقًا رجعيًا وأخذت اللاب توب و18 حقيبة لمطلقتي من شقة الزوجية"، وذلك على حد تعبيرها.

كانت فاتن موسى أعلنت عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان مصطفى فهمي طلقها غيابيا أثناء تواجدها في لبنان، ولم تعلم بالأمر إلا من خلال السوشيال ميديا.