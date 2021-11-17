شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية في مشاهد “إغراء” على السرير تُثير جدلاً وهجوم الجمهور عليها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرّضت الفنانة شمس الكويتية لهجومٍ عنيف من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد نشرها كليب اغنيتها الجديدة والتي حملت اسم “ابن الـ”، بسبب الملابس المثيرة التي ا

وفي بداية الكليب، ظهرت وهي ترتدي قميص نوم، إضافةً لقيامها ببعض الإيحاءات التي بها إغراء، وهو ما رفضه الجمهور.، واعتبروه استفزازياً.

وعلّق حساب rimohassan28 بالقول: “اكثر ثنتين يجيبوا الغثيان انتي وحليمه”.

فيما كتب wawaxmemo: “يعني لاصوت ولا اغنيه نذكرها لشمس ولاشكل وجايه بقميص يعني اغراء”.

وقال qmar_5: “اخر شي قميص نوم وش بقى يا فن ،،، مات الفن الجميل”.

وذكر mkmf55155: “شمس جابت فينا العيد في تصوير الفديو كليب ..”.

ولوحظ في الآونة الأخيرة لجوء بعض الفنانات الى تعمد الإيحاءات الجنسية، حيث نُشر مشهد اثار غضباً للممثلة الإماراتية بدرية أحمد ظهرت فيه وهي تتناول “الآيس كريم” بطريقة بدت كإيحاءات جنسية، كما تقوم بالغمز بعينيها للكاميرا.

وسبق أن تسببت الممثلة المصرية رانيا يوسف في موجة جدل واسعة بعد ظهورها بفستانٍ فاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

رتدتها في الكليب.