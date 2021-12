شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر وتريلر فيلم "Don’t Look Up" لـ دي كابريو وجينيفر لورانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن التريلر الدعائي لفيلم الكوميدي"Don’t Look Up"، بطولة ليوناردو دي كابريو، وهو أيضًا أول فيلم لـ جينيفر لورانس منذ عام 2019، ويأتي هذا المقطع الدعائي بعد شهرين من إطلاق مقطعًا تشويقيًا قصيرًا في سبتمبر الماضي، ويحكي الفيلم قصة عالمين فلكين منخفضي المستوى هما ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس اللذان يجب عليهما الذهاب في جولة إعلامية ضخمة لتحذير البشرية من اقتراب مذنب سيدمر كوكب الأرض.

ابطال فيلم "Don’t Look Up"

فيلم "Don’t Look Up" من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاي، وبدأ تصويره خلال العام الماضي، أي قبل عام تقريبًا من حمل بطلته النجمة جينيفر لورانس التي كشفت رسميًا عن حملها بطفلها الأول من زوجها كوك ماروني، ويتوقع الجمهور تحقيق فيلم "Don't Look Up" للمخرج آدم مكاي، نجاحًا مماثلًا لأفلامه السابقة، والتي منها "The Big Short" و"VICE" وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور فور عرضها، ومن المقرر طرح فيلم "Don’t Look Up" في دور العرض بالمملكة المتحدة في 10 ديسمبر المقبل.

إصابة جينيفر لورانس

وفي فبراير، تصدر تصوير الفيلم عناوين الصحف بعد أن أصيبت جينيفر لورانس بجروح طفيفة عندما حدث انفجار زجاجي بشكل خاطئ، يشارك في الفيلم أيضًا ميريل ستريب، جوناه هيل، كيت بلانشيت، تيموثي شالاميت، روب مورجان، تايلر بيري، ومارك رايلانس، وأريانا جراندي.