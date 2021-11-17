شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحررها من وصاية والدها .. بريتنى سبيرز تحلم بالأمومة مرة أخرى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن تحرر النجمة العالمية بريتنى سبيرز من وصاية والدها جعلها تفكر في الإنجاب، حيث كان من ضمن شروط الوصاية هي عدم الإنجاب واستخدام موانع الحمل طوال الوقت، وهو الأمر الذي كان يؤلم بريتني فضمن جلسات المحكمة الأخيرة قبل الحكم بانتهاء الوصاية بكت أمام القاضي وأشارت أنها تحلم بأن تصبح أما مرة ثانية، فكل شئ كان المغنية العالمية لا تستطيع فعله أثناء الوصاية تسعي الآن إلي تحققيه وكأنها طائر خرج من السجن.

بالعودة إلي حلم بريتنى سبيرز شاركت المغنية العالمية صور لطفلة صغيرة تتعلق فى قدم أمها ، علي انستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " أفكر في إنجاب طفل آخر !!! أتساءل ما إذا كانت هذه الفتاة بجانبي وهي على أصابع قدميها تمد يدها لشيء ما ".

دعم النجوم لـ بريتنى سبيرز

من ناحية أخرى سبق واحتفلت ليدى جاجا بخلاص بريتنى سبيرز من الوصاية المفروضة عليها من قبل والدها، وأكدت الفنانة الأمريكية ليدى جاجا، أن صناعة الموسيقى لم تعامل مواطنتها بريتنى سبيرز بشكل جيد بعد تعرضها لانهيار عقلى، ووصفتها بأنها مصدر إلهام واحتفلت بتخلصها رسميا من الوصاية ‏المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تعرضها لانهيار عقلى.

وأوضحت جاجا أن صناعة الموسيقى لم تعامل بريتني سبيرز بشكل جيد بعد انهيارها العقلي، الذي دفعها لحلق رأسها بالكامل، ودخلت على أثره مركز إعادة تأهيل، وذلك أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "House of Gucci"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت جاجا: "بريتنى موهوبة للغاية، إنها ملهمة بشكل لا يصدق، وأنا سعيدة جدًا لأننا سنحتفل اليوم، لدرجة أنها ستبدأ مرحلة جديدة من حياتها".

وأوضحت ليدى جاجا، أنها كانت تعانى هى أيضا من مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الصدمة الناجمة عن اعتداء جنسي من قبل منتج موسيقى عندما كانت في الـ19 من عمرها.



ابناء بريتني سبيرز