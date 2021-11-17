شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد نجله "أحمد": كل سنة وأنت فى حضنى وحبيب قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب أحمد سعد بعيد ميلاد نجله "أحمد"، ونشر أحمد سعد صورة تجمعه مع نجله عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" كل سنة وانت طيب ابني الحبيب الغالي.. كل سنة وانت في حضني وحبيب قلبي.. احمد احمد سعد"، وتلقي سعد الكثير من رسائل التهنئة فور نشره الصورة للإحتفال بعيد ميلاد نجله، كما علق البعض علي تسميته بنفس اسمه، فقال أحدهم :"الله مسميه على نفس اسمك اعتزاز بالنفس اوي بس حلو"، فيما قال آخر :" كل سنة وهو طيب وبخير ودايما في سعادة و هنا".

من ناحية أخري يستعد المطرب أحمد سعد، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "منستغناش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون في هذه الأغنية مع الملحن محمود أنور، من كلمات أمير عشماوى، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

واحتفل أحمد سعد مؤخرًا بتخطى أغنيته الجديدة "ع الدوغرى" مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، حيث نشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه: "الحمد لله."