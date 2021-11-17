شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لفيلم الإثارة والفانتازيا Spider Man No Way Home.. بعد طول انتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على فيلم الإثارة والفنتازي Spider Man No Way Home، عن الملامح الاولي للفيلم فى التريلرالرسمي الذى نشرته الصفحة الرسمية لعالم ديزني بلس، والذى ضم عدة شخصيات من الرجل العنكبوت، وشهد عدة مفاجآت كبري لعشاق السلسلة بعد ظهورالشخصيات بشكل أكثر تطوراً، قبل عرض الفيلم فى 17 ديسمبر المقبل داخل الولايات المتجدة الأمريكية وكندا.

ووفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم مارفل الجديد Spider-Man: No Way Home، سيصدر في الصين أولاً لحصد أكبر حصيلة إيرادات، حيث إن السوق الصيني يعد الآن الأضخم في صالات السينما في جميع أنحاء العالم، لامتلاكه أكثر من 5000 صالة عرض ومسرح.

وبدأ فيلم Spider-Man: No Way Home في مغازلة السوق الصيني عبر أول ملصق رسمي من Sony، مما أثار حماسة المعجبين الذين يبحثون في الصورة بحثًا عن تلميحات جديدة لما يمكن توقعه من العنوان.



تطور الشخصيات من الجزء الأول للاخير 1



تطور الشخصيات من الجزء الأول للاخير 2