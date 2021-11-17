شكرا لقرائتكم خبر عن كنزي وعبد الله عمرو دياب يحتفلان بعيد ميلادهما الـ 22 .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حتفل كلا من كنزي وعبد الله دياب أبناء الهضبة عمرو دياب بعيد ميلادهما الثاني والعشرين، بصحبة عدد من أصدقائهم، ونشرت شقيقتهم جانا دياب مجموعة صور من الاحتفال عبر خاصية ستوري في حسابها بموقع "انستجرام"، كما نشرت فيديو لعبد الله وهو يحتضن كنزي ويقبل رأسها، في حين حرصت والدتهم زينة عاشور علي الاحتفال بعيد ميلاد توأمها بمجموعة صورعبر حسابها الشخصي، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد"، فيما حرص عدد من متابعيها علي توجيه رسائل التهنئة لهم عبر التعليقات.

وكان أبناء الهضبة عمرو دياب، قد احتفلوا بمناسبة عيد ميلاده والدهم الـ60، فهو من مواليد مثل يوم 11 أكتوبر عام 1961، ونشرت كنزي دياب، صورتين لها مع والدها إحداهما بمرحلة الطفولة والأخرى فى شبابها وهو يقبلها، وعلقت كنزى، على الصور التى نشرتها عبر خاصية "ستوري" فى حسابها بموقع "انستجرام": "أحبك".

فيما نشر عبد الله دياب، صورة تجمعه مع والده وشقيقته في الطفولة، عبر ستوري حسابه، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد بابا.. أحبك"، وبالمثل حرصت جانا دياب علي معايدة والدها بمناسبة عيد ميلاده، قائلة :"عيد ميلاد سعيد بابا.. موهوب جدا".

من ناحية أخري طرح النجم ​عمرو دياب​ فيديو أغنيته الجديدة "ببتدي م الزيرو"، من ألبومه الجديد "عيشني"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس، ونشر أيمن بهجت قمر الأغنية عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق: "أخيرًا نزلت في مصر".



جانا دياب (1)



جانا دياب (2)



جانا دياب (3)



زينة عاشور