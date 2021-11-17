شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحتفل بعيد ميلاد الدكتور مجدى يعقوب: ملك القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفل المطرب عبد الباسط حمودة بعيد ميلاد الدكتور مجدى يعقوب الـ 86 وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الطبيب مجدى يعقوب واحد من أفضل الشخصيات اللى جت في تاريخ مصرأسطورة الطب، 86 عاما من الخير والعطاء والإنسانية عيد ميلاد سعيد يا ملك القلوب".



حساب عبد الباسط حمودة

يذكر ان المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة انتهى من تصوير فقرة غنائية ضمن سياق أحداث مسلسل "الفرح فرحنا"، من بطولة كل من أوس أوس، وويزو، ومحمد ثروت، وميرنا جميل، وأوتاكا، وسامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التونى.

والمسلسل جارى تصويره حاليا، ويعد التجربة الثالثة في الدراما التليفزيونية للفنان أوس أوس بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق".

فى سياق مختلف طرح مؤخرا عبد الباسط حمودة أحدث أغانيه بعنوان "ضيعنا"، والذى يقدمها ديو مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.