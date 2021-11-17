شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة فى صور جديدة بإطلالة مختلفة والجمهور: "الشعر الأسود أحلى عليكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة منة عرفة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك صورة لها بدون ماكياج وتظهر فيها بلوك جديد مع تغيير لون شعرها من الأحمر الى الأسود و علق على الصورة عدد كبير من متابعيها واظهروا إعجابهم بلون شعرها الجديد معلقين الأسمر أحلى عليكى".



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يذكر ان خلافات الفنانة منة عرفة وزوجها بعد أزمة انفصالهما، قد انتهت ولا تزال أخبارهما تتصدر حديث مواقع التواصل، وجرى الحديث مؤخرًا أن مشهدا بين الفنان محمد نجاتى ومنة عرفة من مسلسل "فيلا 101" رفضت تجسيده كان وراء هذه الأزمة.

نجاتى الذى يجسد دور طبيب بالعمل قال: يوجد مشهد إغماء لمنة ومفترض أن يحملها على يده لكنها رفضت وهذا مخالف للسيناريو وحدثت مشكلة وتم حذفه" أشار إلى أن مشهد آخر يقوم بجس نبض إيدها لكنها رفضت فى البداية

لكن محمود المهدى زوج منة نفى أن يكون انفصاله عنها بسبب المشهد وقال فى فيديو: "بيتقال إن في مشهد وهو ده اللى تسبب في الانفصال وده غير صحيح".