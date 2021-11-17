شكرا لقرائتكم خبر عن 280 مليون دولار إيرادات فيلم الأبطال الخارقين Eternals والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقين الجديد Eternals إيرادات وصلت إلى 280 مليون دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وكان قد طرح العمل بـ عدد من دور العرض المختلف حول العالم منذ يوم 5 نوفمبر الجارى، وكان قد تم منع الفيلم بـ عدد من دور العرض العربية بسبب بعض المشاهد التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، العمل من إنتاج شركة مارفل.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.