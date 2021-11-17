شكرا لقرائتكم خبر عن 125دعوى قضائية بقيمة 750مليون دولار ضد ترافيس سكوت بعد وفاة الضحية العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع أكثرمن 125 معجبًا دعاوى قضائية ضد ترافيس سكوت بقيمة تعويضات تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك بسبب حفل ترافيس في مهرجان Astroworld والذي راح فيه 10 قتلى ومئات الجرحى، نتيجة التدافع.

وتتهم الدعاوى التي رفعها محامي هيوستن توني بوزبي الذي يمثل في ما لا يقل عن 35 ضحية من الحفل الموسيقي، لترافيس سكوت ومنظمي المهرجان بـ "الإهمال الجسيم" بسبب الفوضى في الحفل.

ويشار إلى أنه بعد الحادث الأليم، علق سكوت، من خلال حسابه علي تويتر، من خلال بيان، قال فيه: "لقد دُمرت تمامًا لما حدث.. دعواتي للعائلات وكل المتأثرين بما حدث في مهرجان أستروورلد".

وأضاف "أنا ملتزم بالعمل مع مجتمع هيوستن للشفاء ودعم العائلات المحتاجة، شكرًا قسم الإطفاء، و NRG Park على استجابتهم الفورية ودعمكم.. أحبكم جميعا".

ووفقًا لرئيس الإطفاء في هيوستن بتكساس، فإن الحادث وقع بسبب تدافع الجماهير، وعندما بدأ الناس بالضغط باتجاه مقدمة المسرح، مما سبب حالة من الإصابات الجماعية بين الجمهور، وكشفت تقارير أن ما يقارب من 300 شخص أصيب في الحفل، وأصيب 11 شخصا بسكتة قلبية بسبب حالة الذعر والتدافع، وتوفي عدد منهم، وتداول الجمهور عدة مقاطع فيديو من الحفل، وكذلك فيديوهات لسيارات الإسعاف وهي تدخل مكان الحفل، وتصدر الحدث مواقع التواصل في الساعات الأخيرة.