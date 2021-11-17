أحمد حلمي يوجه رسالة للدكتور مجدي يعقوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد حلمي جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، بمناسبة عيد ميلاده، وهو من مواليد يوم 16 نوفمبر عام 1935.

ونشر حلمي صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" كل سنة وأنت طيب يا دكتور مجدي وربنا يطولنا في عمرك ويديك الصحة"

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم" خيال مآتة" عام ٢٠١٩، مع النجوم: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.