نانسي عجرم "حافية القدمين" في كواليس تصوير كليب "ميه وخمسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بمقطع فيديو من كواليس كليب أغنيتها "ميه وخمسين"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "عجرم" في الفيديو وهي تتدرب على الرقص "حافية القدمين"، وعلقت :"كواليس تصوير ميه وخمسين".

وأحيت الفنانة نانسي عجرم، مساء الخميس4 نوفمبر الجاري، حفلا غنائيا بالصالة المغطاة في ستاد القاهرة، والخاص بإفتتاح مؤتمر كلاي ماكس 2021، تحيي خلاله نانسي حفل الافتتاح ومحمد حماقي حفل الختام.

وطرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، منذ أيام كليب أغنيتها "ميه وخمسين" والتي طرحتها على طريقة السينجل منذ 3 شهور، وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في الكليب مع المخرجة ليلى كنعان والذي تم تصويره في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق.