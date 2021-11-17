" ماشي بحراسة"..أمير طعيمة يدافع عن محمد صلاح بعد تعرضه للهجوم‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رفض الشاعر الغنائي أمير طعيمة الهجوم الذي تعرض له نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، بعد انتقاد اللاعب بسبب ظهور أفراد الحراسة الشخصية حوله في بعض المباريات.

الشاعر أمير طعيمة دافع عن اللاعب محمد صلاح، وعبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب:" أي حد قابل محمد صلاح يعرف قد إيه هو شاب بسيط ومتواضع، والناس اللي متضايقة إنه ماشي بحراسة، وخيالهم العظيم بيصور لهم أنه بيتمنظر، أولا ده بالنسبة لناديه ثروة ماشية علي الأرض، ودي طلبات ناديه واتحاد الكرة بينفذها وده بيحصل من أي نادي كبير".

وتابع:"ثانيا مشكلتك إنك دايما بتقارنه بزمايله اللي في المنتخب اللي لهم كل الاحترام بس انت مش عايز تفهم إنه أفضل أومن أفضل لاعبي العالم، وناديه فاهم كده وبيتعامل معاه علي هذا الأساس زيه زي أي لاعب في المستوى ده".

أمير أضاف :"ثالثا أوباميانج لاعب الجابون ما لعبش المباراة لأنها تحصيل حاصل، وصلاح عادي قعد احتياطي يشجع زمايله رغم إنه كان ممكن يطلب يرجع انجلترا نظرا لعدم أهمية المباراة أوعلى الأقل يطلب يلعبها عشان يزود سجله التهديفي".

وعن حمل محمد صلاح شارة القيادة في المنتخب، علق الشاعر، وكتب :"رابعا موضوع فتحي والشارة، المدير الفني حسم الموضوع ده، وفتحي كان ممكن يبعت الشارة مع أي لاعب اخر بس هو عشان لاعب محترف تعمد إنه يلبس صلاح الشارة بنفسه، و فكرة أن نجم الفرقة يبقى الكابتن برضه متبع مع لاعبين كتير، ورفضته أو قبلته برضه صلاح ملوش دعوة وده قرار كيروش".

الشاعر أمير طعيمة اختتم بالحديث عن مستوى المنتخب المصري، وكتب:"المنتخب مش أفضل مستوياته ومحتاج شغل كتير قبل المعمعة القادمة، سيبوا الناس تشتغل وتطور أداء الفريق بدل ما انتوا قاعدين على السقطة واللقطة، كأنه منتخب بلد تانية، وسيبوا الراجل في حاله ومش ذنبه إنه ناجح".

نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح تعرض أمس لانتقادات بعد ظهور الحرس الشخصي حوله، عقب انتهاء مباراة مصر والجابون، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.