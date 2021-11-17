هل تعلم مدة العناق المثالية؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:10 مساءً - إذا كنت تريد أن تعطي عناقاً مثالياُ، احتضن شريك حياتك بين الخمس والعشر ثواني ولا تقلق بشأن وضعية الذراع، حسب دراسة جديدة.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: نظر علماء النفس في لندن إلى مقدار المتعة التي حصل عليها المتطوعون عبر الانخراط في عناق لفترات واتجاهات مختلفة.

وجد الخبراء أنّ العناق الأطول، بين خمس وعشر ثوان، كان أكثر متعة من العناق القصير جداً (ثانية واحدة)، وقالوا أنّ وضعية الذراع لا تبدو مهمة حقاً.

تشير النتائج انه “يجب توخي الحذر بشكل خاص لتجنب العناق القصير للغاية”، على الرغم من أن الباحثين لا يعرفون بالضبط حتى الآن متى يصبح العناق طويلاً ومحرجاً.

يمكن أن تساعد الدراسة الجديدة في تصميم روبوتات أكثر ودية، والتي تم تقييمها بشكل أقل إيجابية بعد عناق قصير جداً. أجريت الدراسة من قبل باحثين في قسم علم النفس، في جامعة Goldsmiths لندن.

“المعانقة هي واحدة من أكثر أنواع اللمس العاطفي شيوعاً في الحياة اليومية”، كما يقولون في بحثهم الجديد. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن العوامل التي تؤثر على تقييم المعانقة والسلوك.

“كنا نهدف هنا إلى كيفية تقييم العناق المختلفة وما إذا كانت يمكن أن تؤثر على المزاج”. في التجربة الأولى، احتضنت المشاركات اللواتي بلغ عددهن 48 (جميعهن من الإناث “بسبب قيود الموارد”) مشارك واحد لمدة ثانية واحدة أو خمس أو 10 في نمطين مختلفين للمعانقة، “متقاطع” و “عنق وخصر”.

في حالة العناق المتقاطع يضع الشخص ذراعه على كتف الآخر في اتجاه قطري، في حين أن حالة عناق الرقبة والخصر يضع المتعانقون أذرعهم فوق أو تحت أكتاف شريكهم، والتي عادة ما تكون موازية للأرض.

إنّ وضعية العناق المتقاطع أقرب جسدياً، وهو احتضان أكثر حميمية الذي يمكن أن يسبق قبلة، في حين وضعية الرقبة الخصر هو الأكثر رسمية.

تم عصب أعين المشاركين “لتجنب ردود الفعل البصرية التي تؤثر على إدراك اللمس”.

بعد العناق، أبلغ المشاركون عن مدى “المتعة” و “الإثارة” و “السيطرة” نتيجة هذا التواصل. سُئل المشاركون عن مزاجهم مباشرة بعد كل عناق، ثم مرة أخرى بعد ثلاث دقائق وست دقائق من العناق.

أشارت النتائج إلى أنّ مدة العناق يمكن أن تؤثر على تجربة العناق حيث تم تصنيف العناق لمدة ثانية واحدة على أنه الأقل متعة والأقل سيطرة من العناق لمدة خمس ثوان وعشر ثوان.

كما وجد الباحثون عدم وجود فرق في تصنيفات اللطف بين العناق لمدة خمس ثوان والعناق لمدة عشر ثوان، مما يشير إلى أنه “قد يكون هناك سقف في مستوى اللطف”.

وأشار المشاركون إلى ارتفاع ضخم في الإثارة على الفور بعد العناق، مقارنة مع ثلاث دقائق وست دقائق بعد عناق. ومع ذلك، لم يكن لتقاطع الذراع أي تأثير أو تأثير صغير على الجاذبية والإثارة، مما يشير إلى أنّ المكان الذي نضع فيه أذرعنا حقاً لا يهم.

هذه النتيجة ألغت بشكل فعال فرضية الباحثين قبل القيام بالتجارب أنّ العناق المتقاطع سيتم تصنيفه على أنه أكثر متعة من عناق الرقبة والخصر.

في التجربة الثانية، شارك 206 شخصاً، من الذكور والإناث، في حرم جامعة Goldsmiths لمشاركة عناق مع الشخص الذي كانوا يتواصلون معه.

بعد العناق، طلب الباحثون من الناس تقييم التقارب العاطفي مع المشارك الآخر على مقياس من صفر إلى 100. كما لوحظ أسلوب تقاطع ذراع كل شخص وجنسه.

ومن المثير للاهتمام، أنّ العناق المتقاطع كان النوع الأكثر شيوعاً من أسلوب عبور الذراع ولم تؤثر اختلافات الطول بشكل كبير على أسلوب المعانقة.

يقول الخبراء في بحثهم: “هذا أمر مثير للدهشة حيث أنّ العناق المتقاطع بين شخصين لهما اختلافات في الطول كبير مرهق إلى حد ما”.

لم يكن اختلاف الطول والتقارب العاطفي مرتبطين بشكل كبير بأسلوب عبور الذراع، ولكن العنصر الأساسي كان الجنس. كان العناق المتقاطع أكثر شيوعاً بين الرجال من النساء أو الأزواج المختلطة، دليل على الاحترام بين اثنين من الذكور، بحيث وصف العناق المتقاطع بأنه أكثر تساوي.

يقول الباحثون أنّ هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد متى يصبح العناق “طويل جداً”، على الرغم من أنّ دراسة 2019 التي تنطوي على الروبوتات اقترحت أنّ المعانقة الطويلة جداً قد تترك انطباعاً جيداً.

وجد المؤلفون الذين كان مقرهم في جامعة بنسلفانيا، أنّ الروبوتات كانت تُعتبر “أكثر اجتماعية ومراعاة ومريحة” بعد العناق الذي استمر طويلاً ، مقارنة بالعناق القصير جداً.

يقول فريق جامعة Goldsmiths: ” تتوافق النتائج التي توصلنا إليها حول متعة العناق مع الأبحاث التي تشير إلى أنّ الروبوتات يتم تقييمها بشكل أقل إيجابية بعد عناق “قصير جداً” ، مما يشير إلى أنّ العناق القصير جداً أقل متعة من العناق الطويل”.