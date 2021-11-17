فن ومشاهير

رقم قياسي جديد ينفرد به مبابي في منتخب فرنسا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

كيليان مبابي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن انفراد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، برقم قياسي جديد، في منتخب فرنسا.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن مبابي انفرد بالرقم القياسي في تسجيل الأهداف، متفوقا على زملائه في المنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي، البالغ من العمر 23 عامًا، أصبح أصغر لاعب يسجل 23 هدفا مع المنتخب الفرنسي.

جاء ذلك بعدما قاد مبابي المنتخب الفرنسي، إلى الفوز على منتخب كازاخستان بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسجل مبابي في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، 4 أهداف بمفرده، الأمر الذي رفع رصيده إلى 23 هدفًا بقميص الديوك.

ونجح مبابي في التفوق على ديفيد تريزيجيه، وتيري هنري، وكريم بنزيما، في المعدل التهديفي، حيث أصبح أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف، وهو هذا العمر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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