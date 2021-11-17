مريض ينتحل صفة طبيب في الأردن.. لن تصدقوا ماذا قال لمرافقي المرضى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أقدم مريض على انتحال صفة طبيب في مستشفيات البشير الأردنية، وقام بتوجه نصائح محبطة لمرافقي المرضى، من بينها بأن الوضع الصحي لأحد المرضى سيئ وسيفارق الحياة بعد يومين.

قال مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات العبداللات إن “المريض المذكور كان يراجع العيادات الخارجية خلال الفترة الماضية، وقبل يومين ارتدى الزي الخاص بالأطباء ووضع السماعات على كتفيه وبدء يتجول بين الأقسام للكشف عن المرضى وتقييم حالتهم الصحية، وفقا لصحيفة “الغد” الأردنية.

وتابع العبداللات أن الشخص المذكور قدّم تشخيصا مبدئيا للمرضى، وقال لبعض مرافقي المرضى أن مريضهم بوضع صحي سيئ وسيفارق الحياة بعد يومين، وقال لبعضهم الآخر إن حالة المريض الصحية لا تستدعي بقاءه في المستشفى وأن عليه الذهاب إلى المنزل.

وأكد العبداللات أن الشخص لم يقم بصرف أي أنواع من الأدوية أو إعطائها للمرضى، مشيرا إلى أن الأطباء في المستشفى شكوا في الشخص الأمر الذي دعاهم إلى تبليغ الأجهزة الأمنية والتي حضرت على الفور وألقت القبض عليه وأحالته إلى التحقيق.

ولم يتم حتى هذه اللحظة الكشف عن سبب قيام هذا الشخص بانتحال صفة طبيب.