مسلسل عن جورج وسوف يثير الجدل في السعودية.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 12:51 مساءً - طرحت منصة شاهد برومو مسلسل ” مسيرتي”، الذي يتناول في قصته حياة الفنان السوري جورج وسوف، والذي سيتم عرضه اليوم الاربعاء السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمر الجاري

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السلسلة الوثائقية تسلط الضوء على محطات ومراحل حافلة من حياة الفنان عبر خمسين عاماً من النجاح و الفن.

وتروي السلسلة التي يخرجها دافيد أوريان في قصة درامية وثائقية كأول عمل من نوعه تفاصيل من حياة سلطان الطرب منذ خط طريقه في عالم الغناء وهو ما يزال طفلاً وتعامله مع كبار الموسيقيين وصناع الأغنية في سورية والوطن العربي.

وتعرض سلسلة العمل الوثائقي المكون من 6 حلقات بحلقتين عن طفولة أبو وديع وحلقتين عن مراهقته وصعوده للشهرة وحلقتين عن حياته المعاصرة ويشارك فيها الممثلان مجدي مشموشي وجينا أبوزيد.

ويطل الوسوف وهو جالس على كرسي يروي سيرته بدءاً من طفولته في كفرون (طرطوس) السورية، وصولاً إلى نجوميته الواسعة.

وظهر في الاعلان الممثل اللبناني مجدي مشموشي والممثلة جينا أبو زيد. وكذلك تضمن الشريط جولة على اعمال الوسوف الغنائية، وتوقف عند كل أغنية وحكايتها.

قد اثار المسلسل الجدل قبل عرضه خاصة في السعودية حيث علق الكاتب تركي الحمد قائلا “أهذا هو من يريدون تصوير فيلم “وثائقي” عن حياته و”مشواره”؟..أي حياة واي مشوار؟..إلا إن كانت مقولة “الدنيا سيجارة وكاس” صحيحة..عجبي..”.

وتابع في تغريدة اخرى مبررا سبب انتقاده بالقول “الاعتراض ليس على موقفه السياسي، هو حر في مواقفه، الاعتراض على كون المسلسل حقيقة لا يحمل اية رسالة، فالرجل فارغ من الداخل..لو كان المسلسل عن السيدة فيروز، أو صباح فخري، أو وديع الصافي مثلا، لرفعت قبعتي اجلالا..”.

فيما علقت الكاتبة الكويتية فجر السعيد على تغريدة لـ علي جابر مدير عام قنوات “ام بي سي” بالقول “استاذ علي صباح الخير .. جورج وسوف فنان مهم في تاريخ الفن السوري اكيد ولكن بما انك تشتغل وتستلم راتبك من سعوديين لماذا لم توعز لموظفينك بإنتاج فيلم عن طلال مداح او طارق عبدالحكيم مثلاً وتخلي جورج لقناة الميادين تنتجله بدل ماهي مشغوله بانتاج برامج كلها اساءه للسعوديه”.

استاذ علي صباح الخير .. جورج وسوف فنان مهم في تاريخ الفن السوري اكيد ولكن بما انك تشتغل وتستلم راتبك من سعوديين لماذا لم توعز لموظفينك بإنتاج فيلم عن طلال مداح او طارق عبدالحكيم مثلاً وتخلي جورج لقناة الميادين تنتجله بدل ماهي مشغوله بانتاج برامج كلها اساءه للسعوديه https://t.co/PJCVioNqrh — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 17, 2021

بينما كتب دكتور عبداللطيف: “انتاج فيلم يخلد حياة شخصية مثل جورج وسوف بأموال سعودية يدل على أننا من المضحوك عليهم. ونتسائل بعد ذلك لماذا يطلقون علينا أو صافًا مثل بدو، ومتخلفين؟!! لا التلفزيون السوري ولا تلفزيون حزب الله لم ينتج فيلم كهذه رغم أن الفنان داعم كبير لهم وعلى رؤوس الأشهاد.”.

ثم تابع في تغريدة اخرى: “لا اعرف كيف نقطع العلاقات مع دول بسبب غزونا بالمخدارات، ونتج فيلمًا يمجد أكبر وأشهر متعاطيها. المنطق هنا لا يستقيم.”.