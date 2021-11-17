أنغام في موسم الرياض بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي الفنانة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، على مسرح أبو بكر سالم يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، وقد طرحت التذاكر أمس الثلاثاء 16 نوفمبر.

ويقام الحفل بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات. ويشارك في إحياء الحفل إلى جانب أنغام الفنان عايض.

وقد أعلنت بنش مارك الشركة المتخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والعلاقات العامة، عن الحفل أيضا عبر حسابها وكتبت: “حفلة إحساسها خيالي مع الفنانة أنغام والفنان عايض اتخيلت الأجواء كيف بتكون”.

على صعيد آخر، طرحت أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة “هتشتاقوا” على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” والمواقع الموسيقية الأخرى.

أغنية “هتشتاقوا” من كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري. فكرة الأغنية جديدة بمضمونها، تعالج موضوع العلاقات الإنسانية في المجتمع، فتوجه من خلالها أنغام رسالة واضحة إلى كل الذين لا يشعرون بقيمة الأشخاص في حياتهم إلّا بعد خسارتهم، وتقول في كلماتها: “هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا.. مفيش غيركوا اللي جرحنا”. وتضيف: “و لما تجونا هنقفل حساب مفتوح وهنخلص قديم وجديد كمان منكوا”.