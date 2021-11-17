قصي خولي يخرج عن صمته ويرد على انتقادات شكله: “أحبّ عملي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان السوري قصي خولي خلال الفترة الأخيرة لانتقادات عديدة بعد ظهوره بلوك جديد أثناء استلامه جائزة “موريكس دور”؛ لكن قصي قابل كل هذه الانتقادات بالتجاهل ولم يخرج بأي يرد حولها.

وفي هذا السياق، عبّر قصي خولي عن فخره بمهنته كممثل، وخلال لقاء له في برنامج “the insider بالعربي”، قال إن الانتقادات التي طالته بسبب شكله في الفترة الأخيرة لا تضايقه أبداً، مشيراً إلى أنّ هذا هو عمله الذي يحبّه وليس الهدف إثارة البلبلة، مشيراً إلى أنه اعتذر عن حضور الحفل في بادئ الأمر من إدارة “موريكس دور”، بسبب الإطلالة الجديدة التي يطلّ بها في دوره بعمله الدرامي الجديد، وعندما لمس حزن المنظّمين لعدم مجيئه، فكّر قليلاً في الأمر وقال إنّها مهنته وطبيعي أن يظهر بهذا “اللوك”، وبالفعل انتهى من التصوير وذهب للتكريم.

وحول مصير الجزء الثاني من مسلسل “عشرين عشرين” الذي كان من المفترض أن يعود به في رمضان 2022، قال إنّه بالفعل تم العمل على فكرتين، لكن جميع صناع العمل قرروا كتابة سيناريو الجزء الجديد لمدة عام ومن بعدها سيتم اتخاذ القرار في المضي بتنفيذه أو العزوف عنه.

ويحضّر النجم السوري حالياً لمسلسل “الوسم” من فكرته وإشرافه، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.